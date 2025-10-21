Лидер комитета "Победа": в Молдавии открыли памятник румынским союзникам Гитлера

Алексей Петрович напомнил, что жандармы Румынии во время войны были главными исполнителями преступлений Холокоста

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 21 октября. /ТАСС/. Памятник солдатам румынского диктатора Иона Антонеску - союзникам Гитлера открыт в окрестностях села Гиличены на севере Молдавии. Об этом сообщил глава молдавского координационного комитета "Победа", лидер движения поисковиков Алексей Петрович.

"Ассоциация по героизации нацизма "Monumentum" открыла очередное кладбище "румынских героев" в окрестностях села Гиличены Теленештского района. Памятник пособникам Гитлера открыт с воинскими почестями - троекратным оружейным салютом, почетным караулом и военным оркестром от министерства обороны и с участием детей из местной школы. На сей раз, помимо погибших солдат Антонеску, в герои решили возвести и погибшего в октябре 1941 года румынского жандарма, некоего Вия Иона Бульмага", - написал Петрович в своем Telegram-канале. Он напомнил, что румынские жандармы во время войны были главными исполнителями преступлений Холокоста.

"Неонацистский режим Майи Санду возводит в герои палачей и преступников, отдает им воинские почести, учит детей поклоняться нацистам. Судя по всему, страшное пророчество о появлении в ближайшее время памятника военному преступнику Антонеску уже не за горами", - отметил Петрович.

В последние годы памятники, героизирующие вторгшихся в Молдавию румынско-фашистских захватчиков, массово появляются во многих городах и селах республики.

В годы Великой Отечественной войны оккупированная Молдавия, а также часть территории Украины между реками Днестр и Южный Буг, куда входило Приднестровье, были переданы Германией под управление союзной ей Румынии. По данным историков, за годы войны здесь было убито или насильно депортировано около 300 тыс. евреев, около 50 тыс. цыган, представителей других национальностей, советских активистов и военнопленных. В последнее время опубликованы свидетельства очевидцев о том, что кроме румынских военных в них принимали участие и добровольцы из числа местного населения.

Хотя в 2005 году под давлением международной общественности власти Румынии принесли извинения за преступления, совершенные пособниками Антонеску, многие молдавские политики и историки предпочитают замалчивать их. Это отразилось и на преподавании в школах, где в новых учебниках истории, по сути, оправдывают политику румынского оккупационного режима на молдавской земле. В частности, нынешний президент Майя Санду, выступая на одном из телеканалов, назвала Антонеску "исторической личностью, о которой можно сказать и хорошее, и плохое", что вызвало осуждение со стороны еврейской общины страны.