NYT: некоторые страны не готовы отправлять миротворцев в Газу

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Ряд государств пока сомневаются в необходимости включения своих военных в состав международных стабилизационных сил для поддержания мира в секторе Газа, так как пока нет ясности относительно их мандата. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По ее сведениям, неопределенность миссии стабилизационных сил представляет собой "наиболее серьезное препятствие" для их формирования, в связи с этим пока не удается определить сроки комплектации контингента. Издание указывает, что ряд стран не хотят брать обязательства по отправке своих военных в анклав, пока "не будет большей ясности относительного того, что ожидается от сил, когда они прибудут в Газу".

Одним из главных опасений упомянутых стран является перспектива того, что стабилизационным силам придется вступать в столкновения с радикальным палестинским движением ХАМАС вместо Израиля. Некоторые государства также не хотят, чтобы их бойцы были размещены в центрах городов в секторе Газа.

Ранее агентство Reuters сообщало, что власти США начали разработку плана по размещению международных стабилизационных сил в секторе Газа. Газета The National позднее уточняла, что в их состав войдут не менее 4 тыс. военнослужащих из Египта, Азербайджана, Турции и Индонезии. Они не будут иметь тяжелого вооружения, их полномочия будут близки к миротворческим силам. При этом американские власти против того, чтобы размещенные в Газе военнослужащие действовали в рамках формального миротворческого контингента ООН. Предполагается, что международный контингент будет отвечать за развертывание полевых госпиталей и восстановление критической инфраструктуры, а также курировать поисково-спасательные операции по извлечению тел погибших палестинцев из-под завалов вместе с 3 тыс. местных волонтеров.

9 октября Трамп объявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников.

Утром 13 октября ХАМАС и его союзники, согласно договоренностям о мирном урегулировании в Газе, освободили 20 оставшихся в живых израильских заложников. Вечером того же дня через сотрудников Международного комитета Красного Креста израильской стороне были переданы первые четыре гроба с останками погибших. В общей сложности израильская сторона получила из сектора Газа 14 гробов, судмедэксперты идентифицировали тела 13 заложников. Таким образом, по данным израильской стороны, палестинские радикалы продолжают удерживать в анклаве останки 15 похищенных.