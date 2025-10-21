ЕС направил Украине почти €178 млрд с начала конфликта

Это больше, чем любая другая страна мира, сообщил еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Евросоюз уже потратил на Украину почти €178 млрд с начала конфликта, из них €62,3 млрд на оружие. Об этом сообщил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис на сессии Европарламента в Страсбурге.

"Всего Евросоюз уже предоставил Украине €178 млрд помощи, больше, чем любая другая страна мира", - сказал он. Из этих денег "€62,3 млрд пошли на военную помощь Киеву", в том числе через Европейский фонд мира.

Домбровскис напомнил, что в 2024 году страны по инициативе Еврокомиссии страны "группы семи" выделили Киеву кредитную линию в размере €45 млрд ($50 млрд ), обслуживание и погашение которой должно осуществляться из доходов от реинвестирования замороженных активов России, из этих денег истрачено уже свыше €22 млрд.

В этих условиях Домбровскис признал, что Украине нужно дополнительное финансирование и призвал ускорить подготовку экспроприации российских замороженных активов по схеме так называемого "репарационного кредита", которая, как утверждает Еврокомиссия, якобы "законна".

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар предупредил, что, вне зависимости от того, по какой схеме Брюссель попытается экспроприировать российские суверенные активы, блокированные в Бельгии, это будет воровством. Он подчеркнул, что "российские ответные меры последуют незамедлительно" и заставят ЕС "подсчитывать убытки".