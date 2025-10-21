Вэнс: структуру управления Газой надо создать после обеспечения там безопасности

По словам вице-президента, "определенная мера безопасности" должна быть обеспечена и палестинцам, и израильтянам

Редакция сайта ТАСС

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты исходят из того, что вопросы, связанные с формированием структуры управления сектором Газа, следует решать после обеспечения безопасности в этом палестинском анклаве. Об этом заявил на пресс-конференции американский вице-президент Джей Ди Вэнс, находящийся с визитом в Израиле.

"По вашему вопросу о том, как выглядит верховная власть в секторе Газа. Я не знаю ответа на этот вопрос", - сказал заместитель главы американской администрации. "Мы создаем структуру управления, которая будет очень гибкой применительно к происходящему "на земле", - заверил Вэнс. По его словам, "определенная мера безопасности" должна быть обеспечена и палестинцам, и израильтянам. Только после этого нужно решать вопрос о том, как выглядит "управление в секторе Газа в долгосрочной перспективе", убежден вице-президент.

Он также вновь подтвердил, что американские войска размещаться в секторе Газа в составе миротворческого контингента не будут. "Американцам <...> следует знать, что военнослужащих США "на земле" в секторе Газа не будет", - подчеркнул Вэнс. С его точки зрения, "единственные подлинные посредники [применительно к завершению боевых действий в секторе Газа] - это США". "Это роль, которую мы будем играть", - добавил вице-президент.

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня в секторе вступило в силу 10 октября.

19 октября армия Израиля заявила о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных. Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня ХАМАС и дал ВС указание "принять меры" против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей.

По оценке газеты The New York Times, главная цель нынешнего визита Вэнса на Ближний Восток заключается в том, чтобы спасти "с трудом достигнутое и хрупкое" соглашение о прекращении огня в секторе Газа.