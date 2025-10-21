Вэнс счел возможную роль Турции в миротворческих силах в Газе конструктивной

При этом администрация США не будет навязывать Израилю состав международных стабилизационных сил в анклаве, сообщил американский вице-президент

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 октября. /ТАСС/. Администрация США не будет навязывать Израилю состав международных стабилизационных сил в секторе Газа, однако полагает, что участие в этой миссии Турции было бы конструктивным. Об этом заявил на пресс-конференции в Израиле вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Мы не будем навязывать нашим израильским друзьям ничего из того, что касается иностранных войск на их территории, но мы считаем, что турки могут сыграть конструктивную роль, и, честно говоря, они уже сыграли очень конструктивную роль. Мы очень благодарны им за это", - сказал он.

Вэнс также призвал все стороны сосредоточиться на будущем палестинского анклава, а не на прошлом конфликта и тех противоречиях, которые были им созданы между разными странами.

Ранее газета Hürriyet сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вынашивает планы срыва мирного плана по Газе, чтобы вновь вернуться за стол переговоров о прекращении огня, но реализовать новые договоренности без участия Турции. Издание также указывало, что израильская сторона будет настаивать на том, чтобы турецкие военные не вошли в состав международных стабилизационных сил.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам консультаций в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана.

13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в Газе и освобождения всех удерживавшихся там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и президент Турции Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по разрешению конфликта в секторе, связанные в том числе с вопросами управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.