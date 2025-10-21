Генсек "Хезболлах": разоружение организации в угоду США и Израилю ослабит Ливан

Наим Касем подчеркнул, что в Вашингтоне пытаются добиться своих экспансионистских целей, шантажируя ливанское правительство

БЕЙРУТ, 21 октября. /ТАСС/. Требование США разоружить отряды шиитской организации "Хезболлах" является откровенным вмешательством во внутренние дела Ливана. Такое мнение высказал ее генеральный секретарь Наим Касем, выступивший во вторник с телеобращением к своим сторонникам.

"Те, кто думают, что сдача силами сопротивления своих вооружений ради выполнения требований США и Израиля приведет к стабильности и положит конец всем проблемам, глубоко ошибаются, - указал шиитский политик. - Оружие в руках "Хезболлах" дает Ливану силу, а его изъятие только ослабит страну перед внешним давлением".

Касем подчеркнул, что в Вашингтоне пытаются добиться своих экспансионистских целей, шантажируя ливанское правительство. "Вместо того чтобы заставить Израиль выполнять свои обязательства в соответствии с соглашением о перемирии от 27 ноября 2024 года, американцы угрожают Ливану и требуют от него вступить в прямые переговоры с еврейским государством", - отметил он.

Как считает лидер "Хезболлах", Ливан должен оставаться самостоятельным государством и противостоять всеми силами попыткам США подчинить его воле Израиля. Он утверждал, что израильское руководство стремится "поглотить Ливан и положить конец его существованию".

20 октября американский эмиссар Том Баррак потребовал от правительства Ливана форсировать процесс разоружения отрядов "Хезболлах". Он предупредил, что "бездействие ливанских властей может побудить Израиль к односторонним мерам, а это грозит новой конфронтацией".