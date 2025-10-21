The Atlantic: Трамп накануне ссоры с Зеленским консультировался с Бэнноном

Бывший главный политический консультант на протяжении около 30 минут рассказывал, почему ему не нравится сделка и почему он не доверяет Владимиру Зеленскому

ВАШИНГТОН, 21 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп накануне своей ссоры с Владимиром Зеленским в Белом доме в феврале этого года консультировался о позиции в отношении Украины со своим бывшим главным политическим консультантом Стивеном Бэнноном. Об этом говорится в оказавшейся в распоряжении журнала The Atlantic накануне публикации книге американского политического обозревателя Джонатана Карла "Возмездие. Дональд Трамп и кампания, которая изменила Америку".

Автор, не называя своих источников, указывает, что накануне встречи с Зеленским президенту США представили проект соглашения с Украиной о совместной разработке находящихся на ее территории месторождений полезных ископаемых, однако Трамп счел документ недостаточно выгодным для американской стороны. После этого он в присутствии своих помощников лично позвонил Бэннону и спросил его мнение по этому вопросу.

Бэннон на протяжении около 30 минут рассказывал, "почему ему не нравится сделка и почему он не доверяет украинскому лидеру". В разговоре экс-консультант Трампа называл Зеленского "этим панком" и предсказывал, что Киев попытается получить от США гарантии безопасности. "Ему нельзя доверять. Вам нельзя доверять ни одному из европейцев. <...> Эти парни действительно скользкие", - приводит автор слова Бэннона.

Как подчеркивается в книге, это беседа могла задать тон предстоящей встрече Трампа и Зеленского, которая завершилась ссорой в присутствии журналистов и телекамер.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам их встречи была отменена, подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной не состоялось. Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал заявление, в котором заявил, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.