NYT: Трамп хочет получить $230 млн за уголовное преследование в прошлом

Сложившаяся ситуация не имеет аналогов в американской истории, подчеркнуло издание

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен потребовать от американского министерства юстиции порядка $230 млн компенсации за федеральные расследования, которые ведомство вело в его отношении в прошлом, сообщает газета The New York Times.

Сложившаяся ситуация, указывает издание, не имеет аналогов в американской истории. По его сведениям, Трамп подал две административные жалобы в 2023 и 2024 году за нарушение его прав, в том числе при обыске ФБР его резиденции в Мар-а-Лаго (штат Флорида), а также по делу о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Административные жалобы, отмечает газета, технически не являются судебными исками, и сначала рассматриваются Минюстом США на предмет возможности урегулирования разногласий в досудебном порядке. Отмечается, что решение по жалобам представляется спорным в сфере правовой этики, так как ряд нынешних высокопоставленных должностных лиц Минюста ранее работали в команде Трампа, включая замглавы ведомства Тодда Бланша, который еще в прошлом году был его адвокатом.

В период пребывания на президентском посту Джо Байдена в отношении Трампа было возбуждено четыре уголовных дела, также он проходил ответчиком по нескольким административным делам.

Трамп стал первым президентом США, который вступил в должность с судимостью за уголовные преступления. 10 января суд в Нью-Йорке вынес ему приговор в виде безусловного освобождения по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.