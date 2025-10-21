Трамп: решение о саммите РФ и США в Будапеште могут принять через пару дней

Лидер Соединенных Штатов также заявил, что не говорил, будто встреча с президентом России Владимиром Путиным была бы впустую потраченном временем

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Решение о том, состоится ли российско-американский саммит в Будапеште, может последовать в течение пары дней. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

Трампа попросили пояснить, чем продиктовано его прозвучавшее в контексте возможной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным высказывание о том, что американский лидер не хочет "понапрасну тратить время". "Я ничего не говорю. Я не говорил, что это стало бы [впустую потраченным временем]", - ответил глава Белого дома, добавив, что "на этом фронте происходит очень многое". "Мы в ближайшие два дня уведомим вас о наших действиях. Происходит очень многое", - подчеркнул он.