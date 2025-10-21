Трамп не подтвердил готовность ввести пошлины против КНР за покупку нефти у РФ

Президент США заявил, что хочет "хорошо поступать" в отношении Китая

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не подтвердил готовность ввести дополнительные пошлины против Китая за закупку нефти у России.

"По состоянию на 1 ноября в отношении Китая будут действовать 155-процентные пошлины. Не думаю, что это будет устойчивой мерой для них. Я хотел бы хорошо поступать в отношении КНР", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос, рассматривает ли он возможность введения дополнительных пошлин на китайские товары.