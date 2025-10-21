ВС США сообщили об открытии центра по наблюдению за прекращением огня в Газе

Задачей центра будет поддержка усилий по стабилизации ситуации в анклаве

НЬЮ-ЙОРК, 22 октября. /ТАСС/. Центральное командование (СЕНТКОМ) Вооруженных сил США сообщило во вторник об открытии в Израиле координационного центра по оказанию помощи сектору Газа и мониторингу за соблюдением режима прекращения огня.

"Центральное командование ВС США открыло в Израиле 17 октября центр гражданско-военной координации, что ознаменовало собой официальное учреждение главного координационного хаба по оказанию помощи Газе. Задачей центра будет поддержка усилий по стабилизации [ситуации]. <...> Центр также будет следить за соблюдением договоренности о прекращении огня", - говорится в заявлении СЕНТКОМ.

Командование отметило, что американские военные не будут направлены в Газу, они будут способствовать оказанию сектору гуманитарной и логистической поддержки, а также предоставлению помощи в сфере безопасности со стороны международных партнеров. "В течение следующих двух недель американские служащие будут заниматься вопросами интеграции представителей стран-партнеров, неправительственных организаций, международных институтов и частного сектора по мере прибытия в координационный центр", - приводятся в заявлении слова главы СЕНТКОМ адмирала Брэда Купера.