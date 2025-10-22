Аналитик Наполитано: Трамп продлит ДСНВ после предложения Путина

Экс-судья верховного суда штата Нью-Джерси считает, что президент США "хочет большой перезагрузки"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. США согласятся с предложением президента РФ Владимира Путина и продлят действие Договора о сокращении и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Такой прогноз в интервью ТАСС дал экс-судья верховного суда штата Нью-Джерси, американский аналитик и блогер Эндрю Наполитано.

"Думаю, президент [США Дональд Трамп] продлит ДСНВ", - сказал он.

"Несмотря на то, что его [Трампа] окружают неоконсерваторы - вы понимаете, что я имею в виду под "неоконсерваторами", - и несмотря на то, что его окружают люди, ненавидящие Россию, думаю, он отстранится от них, потому что хочет большой перезагрузки - экономической, политической, торговой, научной. И продление договора - это шаг в этом направлении", - объяснил Наполитано.

Он полагает, что тема ДСНВ будет обсуждаться на следующей встрече Путина и Трампа, которая может состояться в Будапеште. По мнению американского аналитика, пока "Трамп, вероятно, воздерживается от продления ДСНВ, используя это как инструмент для переговоров на встрече с президентом Путиным".

"Но я надеюсь и молюсь, чтобы ДСНВ был продлен, потому что это важный шаг на пути к миру между двумя странами", - подчеркнул Наполитано.

22 сентября Путин сообщил, что Москва по истечении в будущем феврале срока действия ДСНВ готова на протяжении еще одного года продолжать придерживаться количественных ограничений по документу. При этом глава российского государства подчеркнул, что эта мера жизнеспособна только при условии, что Вашингтон будет действовать аналогичным образом.

Отвечая 5 октября на вопрос ТАСС, Трамп назвал предложение российского лидера хорошей идеей.

