МВД Австралии запретит гражданам хвастать доступом к секретным сведениям

Власти будут требовать от всех организаций, имеющих доступ к гостайне, ужесточить протоколы онлайн-безопасности

СИДНЕЙ, 22 октября. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Австралии запретит австралийцам хвастать в социальных сетях доступом к секретным сведениям. Соответствующий приказ ведомства был распространен секретарем МВД Стефани Фостер.

Согласно документу, всем государственным структурам "крайне необходимо управлять рисками, возникающими из-за раскрытия персоналом информации, которая намекает на их доступ к секретным материалам". "Из-за угроз иностранного вмешательства, шпионажа и подрывной деятельности <...> публичное раскрытие информации о своем допуске к секретной информации, косвенное указание или намек на доступ к закрытым данным, связанным с безопасностью, делают персонал уязвимыми для физического давления или кибератак со стороны иностранных держав", - указала Фостер.

Сообщается, что для устранения этой угрозы МВД Австралии будет требовать от всех организаций, имеющих доступ к гостайне, ужесточить протоколы онлайн-безопасности, сделать более строгими условия для получения сотрудниками допуска к секретным данным и ужесточить проверку соблюдения правил работы с ними. Кроме того, министерство будет сотрудничать с администрациями социальных сетей, чтобы получить от них доступ к открытым данным о публикациях пользователей "для выявления нарушений".

К 1 декабря 2025 года все организации, предприятия и ведомства, сотрудники которых имеют доступ к секретным данным, должны "установить конкретную политику, касающуюся публикации работниками сведений о допуске к секретной информации или намекать на это". "Необходимо четко определить ограничения на публикацию данных о своей работе <...> и определить график аудита их соблюдения, проинформировав персонал об иностранном вмешательстве и шпионаже со стороны иностранных держав", - уточняется в приказе.