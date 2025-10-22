Белорусская таможня отслеживает ситуацию на границе с Литвой после ее закрытия

В электронной очереди на выезд с белорусской территории зарегистрировали более 1,5 тыс. грузовиков

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 22 октября. /ТАСС/. Белорусские таможенники отслеживают ситуацию на границе с Литвой после закрытия Вильнюсом двух пунктов пропуска на совместной границе. Об этом сообщила пресс-служба Государственного таможенного комитета Белоруссии.

"Этой ночью Литва закрыла движение: с 03:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС) через пункт пропуска «Шальчининкай» (с белорусской стороны «Бенякони») и с 05:00 через пункт пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог»)", - говорится в тексте.

По данным ведомства, в электронной очереди на выезд из Белоруссии в упомянутых пунктах пропуска уже зарегистрировано свыше 1,5 тыс. грузовиков. "Белорусская таможня мониторит ситуацию на границе, об изменениях будет сообщаться дополнительно", - пояснили в пресс-службе.

21 октября литовский национальный центр управления кризисами информировал, что в воздушном пространстве страны примерно с 23:00 (совпадает с мск) были зафиксированы несколько десятков метеозондов, которые используют организаторы сигаретной контрабанды для ее переправки в Литву. Ответственные службы Литвы обнаружили на земле несколько зондов с 7 тыс. пачек сигарет. Один человек задержан. Литовские власти приняли решение закрыть контрольно-пропускные пункты "Медининкай" и "Шальчининкай" на границе с Белоруссией. Действующим остается железнодорожный пункт в Кене.