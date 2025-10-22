Politico: нрав Трампа подтолкнул разведки Европы к сотрудничеству

Основной причиной такого решения стал отказ США от обмена разведданными с Украиной, сообщила газета

БРЮССЕЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Разведывательные ведомства стран Европы стремятся к совместной работе, несмотря на ставшее традиционным недоверие между ними. Они вынуждены пойти на это из-за "капризной" политики США при американском лидере Дональде Трампе по отношению к союзникам, сообщила газета Politico.

Основной причиной пойти на укрепление сотрудничества, как утверждает издание, стал отказ Вашингтона от обмена разведданными с Украиной. В Европе крепнет "ощущение, что в ближайшие месяцы США будут меньше готовы делиться имеющимися у них разведданными, как по линии НАТО, так и в целом", заявил газете экс-помощник Генсека НАТО Антонио Миссироли.

Вместе с тем, недоверие в вопросах сотрудничества разведок между государствами и брюссельскими институтами сохраняется, отмечает Politico. Евросоюз рассматривает идею создания разведывательного альянса с полномочиями "в стиле ЦРУ", в то время как ряд стран стремится именно к межгосударственному сотрудничеству в обход ЕС в этих вопросах.

Кроме того, крупные страны сомневаются в необходимости тесных связей с иностранными разведслужбами. Прежде всего, речь идет о Германии, Нидерландах, Франции и вышедшей из Евросоюза Великобритании, которые не видели причин делиться информацией с другими странами.