Сикорскому указали на двойные стандарты после его угроз Путину

Глава объединения "Конфедерация" Славомир Ментцен отметил, что МУС также выдал ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, однако правительство Польши гарантировало ему безопасность во время годовщины освобождения Освенцима

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский © Carlos Jasso - WPA Pool/ Getty Images

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Польский политик, глава объединения "Конфедерация" Славомир Ментцен обратил внимание на двойственный подход министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского к безопасности иностранных лидеров на фоне его угроз в отношении самолета президента России Владимира Путина в случае направления российского лидера в Будапешт на саммит с его американским коллегой Дональдом Трампом.

"МУС выдал ордер на арест также на [премьера Израиля] Биньямина Нетаньяху. Несмотря на это, польское правительство гарантировало ему безопасность во время годовщины освобождения Освенцима. Почему в одном случае Польша полностью игнорирует решения МУС, а в другом - готова прислушаться к МУС, даже рискуя подвергнуться ответным мерам со стороны России?" - задался Ментцен вопросом в X.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что угрозы Сикорского по поводу самолета Путина свидетельствуют о готовности Польши к терактам.