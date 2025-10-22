Сикорскому указали на двойные стандарты после его угроз Путину
МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Польский политик, глава объединения "Конфедерация" Славомир Ментцен обратил внимание на двойственный подход министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского к безопасности иностранных лидеров на фоне его угроз в отношении самолета президента России Владимира Путина в случае направления российского лидера в Будапешт на саммит с его американским коллегой Дональдом Трампом.
"МУС выдал ордер на арест также на [премьера Израиля] Биньямина Нетаньяху. Несмотря на это, польское правительство гарантировало ему безопасность во время годовщины освобождения Освенцима. Почему в одном случае Польша полностью игнорирует решения МУС, а в другом - готова прислушаться к МУС, даже рискуя подвергнуться ответным мерам со стороны России?" - задался Ментцен вопросом в X.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что угрозы Сикорского по поводу самолета Путина свидетельствуют о готовности Польши к терактам.