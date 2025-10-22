Новый глава МИД Японии на первой пресс-конференции затронул связи РФ, КНДР и КНР

Тосимицу Мотэги отметил, что укрепление сотрудничества между этими странами "заслуживает беспокойства"

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 22 октября. /ТАСС/. Новый глава МИД Японии Тосимицу Мотэги, уже занимавший этот пост с 2019 по 2021 годы, затронул на своей первой после назначения пресс-конференции тему сотрудничества КНДР с Россией и Китаем.

"Укрепление сотрудничества Северной Кореи с Россией и Китаем заслуживает беспокойства", - отметил он, подчеркнув, что обстановка с безопасностью в регионе вокруг Японии и в мире в целом значительно ухудшилась с того момента, когда он занимал пост главы японского внешнеполитического ведомства. Мотэги подверг критике действия РФ на Украине, выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, а также осудил развитие ракетно-ядерной программы КНДР.

Новый министр иностранных дел Японии выразил уверенность в том, что международное сообщество связывает большие ожидания с дипломатической работой Японии, пообещав активизировать работу на этом направлении.

В Москве неоднократно указывали, что сотрудничество РФ с КНДР не направлено против третьих стран. В июне 2024 года РФ и КНДР подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое включает пункт об оказании военной помощи в случае вооруженного нападения на одну из сторон. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что стратегическое взаимодействие Москвы и Пхеньяна не носит необычный или чрезвычайный характер, несмотря на попытки Запада его демонизировать.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь заявил, что взаимодействие между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не должно подвергаться их влиянию.