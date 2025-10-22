ABC: Нацгвардию могут оставить в Вашингтоне до лета 2026 года

Это связано с празднованием 250-летия независимости США, которое будет отмечаться 4 июля

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Пребывание подразделений Национальной гвардии США в Вашингтоне, переброшенных в столицу для борьбы с преступностью, может быть продлено до лета 2026 года. Об этом сообщил телеканал АВС.

Из полученных от источников телеканала документов следует, что срок миссии нацгвардейцев, который истекает в конце ноября, может быть продлен до лета 2026 года. Это связано с празднованием 250-летия независимости США, которое будет отмечаться 4 июля 2026 года.

11 августа президент США Дональд Трамп объявил о переброске бойцов Национальной гвардии в столицу для борьбы с преступностью. Глава государства также перевел полицию города под управление федерального правительства и допустил, что при необходимости к обеспечению безопасности в Вашингтоне могут быть привлечены вооруженные силы. За неделю, прошедшую после объявления Трампом о развертывании подразделений Нацгвардии в Вашингтоне, в городе арестовали около 300 человек.