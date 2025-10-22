Орбан: Венгрия продолжает подготовку к встрече Путина и Трампа

Дата пока не определена, уточнил венгерский премьер-министр

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Denes Erdos

БУДАПЕШТ, 22 октября. /ТАСС/. Власти Венгрии продолжают подготовку к встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выразив надежду на то, что саммит состоится.

"Подготовка к мирному саммиту продолжается. Дата пока не определена. Когда придет время, мы его организуем", - написал глава правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице. Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту.