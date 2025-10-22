БАПОР не может попасть в Газу для снабжения едой

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ может обеспечить палестинский анклав продовольствием на два-три месяца

МАДРИД, 22 октября. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) обладает достаточным количеством продовольствия, чтобы удовлетворить потребности населения сектора Газа в течение двух или трех месяцев, но ему пока не позволено попасть на территорию анклава. Об этом заявил генеральный комиссар БАПОР Филипп Лаззарини.

"Всемирная продовольственная программа и ЮНИСЕФ среди прочих смогли доставить грузовики в Газу, - отметил он в интервью испанской газете El País. - В соглашении о прекращении огня говорилось о не менее чем 600 грузовиках [ежедневно], но мои коллеги говорят мне, что мы [доставляем] значительно меньше согласованной цифры. Говорят примерно о 200, что не отвечает текущим вызовам". "Поставки БАПОР все еще находятся за пределами Газы, - добавил Лаззарини. - У нас достаточно еды, чтобы удовлетворить потребности населения в течение следующих двух или трех месяцев".

"Кроме того, у нас есть такие предметы снабжения, как палатки и системы опреснения воды, - подчеркнул глава агентства. - Пока нам не разрешили провести ни одного конвоя, как и многим другим международным НПО". Он также добавил, что, по его расчетам, около 80% школ и медицинских учреждений в Газе повреждены или полностью разрушены.

Отвечая на вопрос, какие действия, совершенные за последние два года, можно считать военными преступлениями, Лаззарини отметил, что это определит Международный уголовный суд в будущем. "Мы были свидетелями, по нашим наблюдениям, войны, в которой гражданское население, кажется, превратилось в цель, - подчеркнул он. - Погибли 67 тыс. или 68 тыс. человек, подавляющее большинство из которых - женщины и дети".

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня в секторе вступило в силу 10 октября.