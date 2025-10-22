Демократы призвали Трампа не допустить аннексии Израилем Западного берега

Сенаторы-демократы считают потенциальную аннексию прямой угрозой Авраамовым соглашениям по урегулированию отношений между израильской стороной и арабскими странами

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Все члены Сената Конгресса США от Демократической партии за исключением одного законодателя подписали письмо президенту США Дональду Трампу с призывом усилить давление на Израиль и более жестко обозначить американскую позицию о недопустимости аннексии Западного берега реки Иордан, на территории которого располагается Палестинская национальная администрация (ПНА). Содержание письма сенаторов приводит портал Axios.

Читайте также

Неделя без огня в Газе: как буксует план Трампа

"Поскольку ваш план для Газы не затрагивает Западный берег, крайне важно, чтобы ваша администрация подкрепила свои заявления и подчеркнула свое неприятие аннексии. <...> Сейчас крайне важно, чтобы США отмели меры, которые подрывают возможность урегулирования палестино-израильского конфликта путем переговоров", - говорится в тексте письма.

Сенаторы-демократы отметили в своем послании, что поддерживают заявление Трампа, сделанное им в конце сентября, в котором он подчеркнул, что "не позволит Израилю аннексировать Западный берег". Авторы письма указали, что считают потенциальную аннексию прямой угрозой Авраамовым соглашениям по урегулированию отношений между Израилем и арабскими странами.

Ранее эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани заявил, что считает недопустимым продолжающееся расширение еврейских поселений на территории Западного берега реки Иордан. 13 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что считает необходимым конкретизировать положения касательно Западного берега реки Иордан в мирном плане по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Как сообщал портал Axios, в середине сентября, еще до публикации американского плана по урегулированию конфликта в Газе, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на переговорах с США пытался получить одобрение на оккупацию Израилем Западного берега реки Иордан. В июле израильский парламент принял декларацию с призывом к правительству распространить суверенитет страны на Западный берег реки Иордан. Хотя документ носит исключительно декларативный характер, 10 арабских и исламских стран - Бахрейн, Египет, Индонезия, Иордания, Катар, Нигерия, ОАЭ, Палестина, Саудовская Аравия и Турция - осудили этот шаг как нарушение норм международного права.

По соглашению 1993 года Западный берег реки Иордан разделен на три зоны. Под полным контролем ПНА находится зона А, занимающая 17,2% территории. В зоне B (23,8%) Палестина имеет политический, но не военный контроль. Наибольшая часть - зона C (59% территории) - под полным политическим и военным контролем Израиля.