МО Польши подтвердило планы использования болот для укрепления восточной границы

Республика должна использовать "каждый рельеф местности, который задержит противника", отметил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил планы использования заболоченных территорий на востоке страны для укрепления польских границ. Эта идея, заявил он порталу onet.pl, вписывается в программу создания системы оборонительных укреплений "Восточный щит".

"Концепция использования болот и заболоченных территорий наилучшим образом вписывается в "Восточный щит", - сказал глава оборонного ведомства. Он добавил, что Польша в целях обороны должна использовать "каждый рельеф местности, который задержит противника".

Министр напомнил, что в марте во время учений на территории Литвы в болоте утонула бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88 Hercules контингента армии США весом 70 тонн. Четверо находившихся в транспортном средстве военнослужащих позднее были найдены мертвыми. По мнению главы Минобороны, этот "болезненный опыт" может свидетельствовать об эффективности болот для задержки войск противника.

Польские власти объявили о программе "Восточный щит" в мае 2024 года. Стоимость работ оценивалась в 10 млрд злотых (около $2,5 млрд), их окончание намечено на 2028 год. Непосредственно в приграничной с Белоруссией и Россией зоне протяженностью в 800 км планируется выкопать рвы, разместить минные поля, установить противотанковые ежи, создать систему активного наблюдения.

В августе издание Politico со ссылкой на источники сообщило, что некоторые европейские правительства, включая Финляндию и Польшу, хотят восстановить болота на территории своих стран в целях обеспечения безопасности и решения экологических проблем. По их информации, такое решение в том числе позволит защитить границы государств и затруднит передвижение военной техники, став природной ловушкой.