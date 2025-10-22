МИД Казахстана: визит Токаева в РФ призван придать импульс сотрудничеству

Подготовке к визиту уделяется особое внимание, подчеркнул министр иностранных дел республики Ермек Кошербаев

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Планируемый в ноябре этого года государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию призван придать дополнительный мощный импульс сотрудничеству двух стран. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев по итогам переговоров с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым.

"Особое внимание мы сейчас уделяем подготовке предстоящего визита главы нашего государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Российскую Федерацию. Этот государственный визит призван придать дополнительный мощный импульс всему комплексу сотрудничества, так же, как и годом ранее состоявшийся визит [президента РФ] Владимира Владимировича Путина в Казахстан", - сказал Кошербаев.

"В ходе переговоров состоялся содержательный обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам двустороннего взаимодействия, в том числе по международной и региональной повестке", - отметил глава МИД Казахстана.

Кошербаев находится в России с официальным визитом. Он проходит в преддверии намеченного на 12 ноября государственного визита в Россию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.