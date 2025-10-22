Представитель Белого дома оскорбил Псаки после ее слов о жене Вэнса

Помощник президента США Стивен Чун назвал бывшего пресс-секретаря американской администрации "тупицей"

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Директор по коммуникациям Белого дома, помощник президента США Стивен Чун назвал бывшего пресс-секретаря американской администрации Джен Псаки "тупицей" за ее высказывания о браке вице-президента Джей Ди Вэнса.

Псаки, которая в том числе была пресс-секретарем при демократе Джо Байдене в 2021-2022 годах и помощником Барака Обамы по коммуникациям в 2015-2017 годах, ведет собственное шоу на телеканале MSNBC. 21 октября она участвовала в записи подкаста и выступила с утверждением, что Вэнс очень хочет стать президентом США. При этом, по ее словам, действующий вице-президент "страшнее", чем Дональд Трамп в политическом плане. Псаки заявила, что "ее всегда интересовало, что происходит в голове у жены [Вэнса]" и посоветовала той "четыре раза моргнуть", а затем прийти в студию, "где ее спасут".

Представитель Белого дома и помощник Трампа Стивен Чун резко отреагировал на отрывок интервью Псаки в X. "Джен Псаки, должно быть, переносит свои собственные проблемы на других. Она тупица, которая не понимает, что есть правда, и вынуждена компенсировать недостаток таланта, говоря неправду", - написал Чун.

Также он использовал выражение, которое любила употреблять Псаки, когда была пресс-секретарем. "Вернись к этому вопросу позже", - добавил он.

В последнее время представители администрации Трампа позволяют себе жесткие высказывания в адрес журналистов. Так, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в ответ на вопрос журналиста портала HuffPost о том, кто выбирал Будапешт как вероятное место проведения встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сказала "твоя мама". Позднее так же на другой вопрос журналиста того же портала ответил помощник главы Пентагона по связям с общественностью Шон Парнелл.