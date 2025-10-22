В Литве пообещали закрыть границу с Белоруссией при повторении атак зондов

По словам литовского премьера Инги Ругинене, никаких скидок по этому вопросу Вильнюс делать не намерен

ВИЛЬНЮС, 22 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене пообещала закрыть границу с Белоруссией при повторении массового проникновения с территории соседней страны метеорологических зондов с табачной контрабандой. Об этом глава кабмина заявила журналистам после заседания правительственной комиссии по национальной безопасности.

"Никаких скидок по данному вопросу делать Белоруссии мы не намерены, - утверждала она. - Если повторится такое нарушение нашей границы, реакция будет здесь и сейчас, реакцией станет закрытие границы".

О том, что такая радикальная мера обсуждается, в среду также сообщил советник президента Дейвидас Матуленис. "Считаем, что наши ответственные представители, МИД должны перейти к более жестким действиям в общении с белорусскими властями и подчеркнуть: если подобное будет повторяться, мы можем на более длительное время вообще закрыть границу с Белоруссией", - сказал он.

Военные Литвы в ночь на среду в воздушном пространстве балтийской республики зафиксировали порядка 200 метеорологических зондов, которые используют организаторы незаконного бизнеса для переброски из Белоруссии в Литву контрабандных сигарет. В связи с инцидентом, представлявшим угрозу для безопасности полетов, с 23:00 (совпадает с мск) вторника до 06:30 среды был закрыт Вильнюсский международный аэропорт. С проблемами столкнулись около 4 тыс. пассажиров.