Пашинян назвал армянских оппозиционеров "иностранными эмиссарами"

Премьер-министр Армении заявил, что их повестка формируется за пределами страны

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Александр Патрин/ ТАСС

ЕРЕВАН, 22 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что активная часть оппозиции является "зарубежным эмиссаром", повестку которой формируют за пределами страны. Об этом он заявил в парламенте республики.

"Повестка дня основной активной части оппозиции не имеет ничего общего с внутренней повесткой Республики Армения. Их повестка формируется за пределами Армении. Они - иностранные эмиссары", - сказал премьер Армении.

При этом оппозиция выдвигает практически идентичные обвинения, называя Пашиняна посланником Турции и Азербайджана.