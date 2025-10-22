Политик Ментцен предупредил о последствиях перехвата самолета с Путиным

Глава объединения "Конфедерация" напомнил, что Россия и США - две ядерные державы

Глава объединения "Конфедерация" Славомир Ментцен © AP Photo/ Czarek Sokolowski

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Польша может столкнуться с непредсказуемыми последствиями в случае, если попытается посадить самолет с президентом РФ Владимиром Путиным, направляющимся в Будапешт на саммит с американским лидером Дональдом Трампом. Такое мнение выразил польский политик, глава объединения "Конфедерация" Славомир Ментцен.

"Перехват самолета с президентом одной ядерной державы, летящим на переговоры с президентом другой ядерной державы, представляется весьма рискованным и может иметь совершенно непредсказуемые последствия", - написал Ментцен в социальной сети Х, комментируя угрозы главы МИД Польши Радослава Сикорского о возможности выдачи ордера на принудительную посадку самолета с Путиным.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слова Сикорского по поводу самолета Путина свидетельствуют о готовности Польши к терактам.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту, уточнив, что эта работа "началась с вечера четверга". Дата возможного саммита пока не установлена.