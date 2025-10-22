Комитет Сената Конгресса США одобрил три антироссийских законопроекта

В частности, законодатели поддержали использование суверенных российских активов, замороженных в стране, для оказания финансовой помощи Киеву

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Комитет по иностранным делам Сената Конгресса США одобрил три антироссийских законопроекта. Об этом заявила журналистам член верхней палаты конгресса Джинн Шахин (демократка, штат Нью-Гэмпшир).

Так, американские законодатели поддержали законопроект, направленный на использование суверенных российских активов, замороженных в США, для оказания финансовой помощи Киеву. Документ предусматривает передачу таких авуаров в "Фонд поддержки Украины" и ежеквартальное перечисление Киеву процентов от их инвестирования. Основным автором законопроекта стал Шелдон Уайтхаус (демократ, штат Род-Айленд).

Кроме того, комитет одобрил законопроект о включении России в американский список государств - спонсоров терроризма. В настоящее время в составляемый Госдепартаментом США список стран - спонсоров терроризма включены Иран, КНДР, Куба и Сирия. Авторами законопроекта выступили сенаторы Ричард Блюменталь (демократ, штат Коннектикут), Кэти Бритт (республиканка, штат Алабама) и Эми Клобушар (демократ, штат Миннесота).

Также законодатели в комитете поддержали законопроект, предусматривающий введение санкций в связи с якобы поддержкой со стороны Китая российской специальной военной операции на Украине. Как следует из текста документа, рестрикции, в частности заморозку активов в США и запрет на выдачу виз и въезд на территорию Соединенных Штатов, предлагается применять к китайским физическим и юридическим лицам, которые якобы причастны или способствуют поставкам и продаже товаров или услуг для Вооруженных сил РФ или предприятий российского ВПК. Автором законопроекта является сенатор Джон Корнин (республиканец, штат Техас).