Трамп утверждает, что "пришло время заключить сделку" по Украине

Лидер США заявил, что разговоры с президентом России Владимиром Путиным хорошие, но ни к чему не приводят

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп 22 октября выступил с утверждением, что пришло время достичь договоренностей относительно прекращения конфликта на Украине.

"Но я бы сказал, что пришло время заключить сделку", - заявил американский лидер журналистам в Белом доме по завершении встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, имея в виду договоренности по урегулированию украинского конфликта.

На вопрос о том, уверен ли он в том, что российская сторона настроена на урегулирование, Трамп ответил: "Что касается честности, единственное, что я могу сказать - это то, что каждый раз, когда я говорю с [президентом России] Владимиром [Путиным], это хорошие разговоры, а потом они ни к чему не приводят. Они просто ни к чему не приводят".

Говоря о сторонах конфликта на Украине, Трамп отметил: "Это две очень компетентные стороны".