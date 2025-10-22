Трамп заявил, что США недовольны конфликтом между Россией и Украиной

Европейские страны, Канада и многие другие государства объединились в неприятии конфликта, сказал президент Соединенных Штатов

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не только Европа, но и США недовольны украинским конфликтом.

"Но НАТО, в основном европейские страны и Канада, а также многие другие государства действительно объединились. Они недовольны тем, что происходит между Россией и Украиной. Они совсем недовольны. И я тоже", - сказал американский лидер журналистам в Белом доме по завершении встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.