Трамп заявил, что США недовольны конфликтом между Россией и Украиной
Редакция сайта ТАСС
21:53
ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что не только Европа, но и США недовольны украинским конфликтом.
"Но НАТО, в основном европейские страны и Канада, а также многие другие государства действительно объединились. Они недовольны тем, что происходит между Россией и Украиной. Они совсем недовольны. И я тоже", - сказал американский лидер журналистам в Белом доме по завершении встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.