Рютте: Трамп хочет присоединиться к европейским гарантиям безопасности для Киева

Генсек НАТО также заявил, что для урегулирования конфликта необходима встреча президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп выразил желание присоединиться к гарантиям безопасности для Украины, над которыми работают европейские страны.

"Президент Трамп сказал касательно вопроса гарантий безопасности для Украины, над достижением которых работают европейцы, что он хочет присоединиться", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Рютте также выразил мнение, что для урегулирования конфликта "в конце концов необходима встреча" президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. "Они должны встретиться. Но начаться все должно с полного прекращения огня", - заявил генсек НАТО.