Трамп призвал президента Колумбии быть осторожнее

Иначе против него и его страны "примут меры", заявил президент США

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп призвал своего колумбийского коллегу Густаво Петро быть осторожнее с заявлениями, иначе американская администрация примет "серьезные меры" в отношении него и его страны.

"Он бандит и плохой человек, и он очень сильно навредил своей стране. Они очень плохо справляются и производят кокаин. У них есть фабрики по производству кокаина", - заявил американский президент.

"Они выращивают всякую дрянь, наркотики, плохие наркотики, поступающие в Соединенные Штаты. Обычно они проходят через Мексику. И ему лучше быть осторожнее, иначе мы примем очень серьезные меры против него и его страны", - сказал Трамп. Так он прокомментировал слова Петро в интервью телеканалу Univision о том, что миру нужно либо изменить Трампа, либо "избавиться от него".

"То, куда он привел свою страну, это смертельная ловушка", - резюмировал американский лидер.