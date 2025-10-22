Трамп заявил, что долго ждал перед введением новых антироссийских санкций

По словам американского лидера, он рассчитывал на урегулирование на Украине до достижения договоренностей о прекращении конфликта в секторе Газа

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что он долго ждал перед тем, как принял решение о введении санкций против "Лукойла" и "Роснефти".

"Я просто посчитал, что пришло время. Долго ждал", - сказал американский лидер журналистам в Белом доме по завершении встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Так он ответил на вопрос о причинах ужесточения антироссийских санкций.

Американский лидер подчеркнул, что ожидал урегулирования на Украине до достижения договоренностей о прекращении конфликта в секторе Газа.

Трамп также в очередной раз выступил с утверждением, что ему удалось прекратить восемь конфликтов. "Все эти войны, с которыми я справился. И осталась одна. Нам осталась одна, и будет девять", - добавил он, имея в виду конфликт на Украине. "И я думаю, что нам это тоже удастся", - подчеркнул американский лидер, говоря об урегулировании.