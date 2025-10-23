ТАСС: ЕК исчерпала все ресурсы для Киева из бюджета ЕС 2021-2027 годов

Это главная причина попыток экспроприации активов России, сообщил источник в финансовых кругах Антверпена

Редакция сайта ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия уже полностью исчерпала все свободные ресурсы из бюджета ЕС на 2021-2027 годы для финансирования Киева, это главная причина попыток экспроприации активов России. Об этом сообщил ТАСС источник в финансовых кругах Антверпена.

"Еврокомиссия уже исчерпала все собственные ресурсы для поддержки Украины, которые были в ее распоряжении по бюджетному плану ЕС на 2021-2027 годы, тогда как военно-финансовые потребности Украины до конца 2027 года оцениваются самой Еврокомиссией минимум в €60 млрд", - отметил источник. По его мнению, российские активы - это единственный шанс Еврокомиссии избежать необходимости брать новые кредиты на десятки миллиардов евро, что грозит ЕС "реальной финансовой катастрофой".