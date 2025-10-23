WAM: советник президента ОАЭ обсудил с Уиткоффом и Кушнером ситуацию в Газе

На переговорах также подняли вопрос "обеспечения консолидации соглашения" по плану мирного урегулирования, предложенного президентом США Дональдом Трампом

ДУБАЙ, 23 октября. /ТАСС/. Советник по национальной безопасности президента ОАЭ шейх Тахнун бен Заид Аль Нахайян обсудил со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом и зятем хозяина Белого дома Джаредом Кушнером развитие ситуации в секторе Газа после установления режима прекращения огня. Об этом сообщило эмиратское информационное агентство WAM.

Переговоры представителей двух стран прошли в Абу-Даби после того, как Уиткофф и Кушнер завершили визит в Израиль. Как отмечает агентство, участники встречи также обсудили усилия, которые США предпринимают для "обеспечения консолидации соглашения, достигнутого в рамках плана президента Дональда Трампа".

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного американским президентом Дональдом Трампом. Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу 10 октября.