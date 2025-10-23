Кабмин Японии в отношении РФ будет исходить из национальных интересов

Страна будет опираться в том числе и на соображения энергетической безопасности, отметил генсек кабмина Японии Минору Кихара

ТОКИО, 23 октября. /ТАСС/. Правительство Японии будет реагировать соответствующим образом в связи с решением США ввести санкции против российских "Роснефти" и "Лукойла" и в дальнейшем продолжит исходить из своих национальных интересов в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом заявил генсек японского кабмина Минору Кихара.

"Я бы хотел воздержаться от ответа на этот вопрос на основе предположений, однако правительство будет реагировать соответствующим образом с точки зрения [обеспечения] энергетической безопасности", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном влиянии санкций на японские компании и экономику страны.

В связи с ситуацией вокруг Украины, подчеркнул Кихара, Токио "сотрудничал с мировым сообществом, в первую очередь со странами "семерки", и ввел жесткие санкции в отношении России". "В дальнейшем мы продолжим [действовать], всесторонне оценивая, что необходимо для достижения прочного мира на Украине и что важно для национальных интересов Японии", - добавил он.

Ранее американское министерство финансов заявило, что новые санкции США в отношении России затронут нефтедобывающие компании "Роснефть" и "Лукойл".