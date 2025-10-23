Мадуро: у Венесуэлы есть 5 тыс. зенитных ракет для противодействия США

Боливарианская Республика обладает российскими переносными ракетными комплексами "Игла-С", заявил президент

КАРАКАС, 23 октября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Боливарианская Республика обладает примерно 5 тыс. российских переносных ракетных комплексов "Игла-С" для противодействия военным угрозам со стороны США.

"Мощь "Иглы-С" известна любой военной силе в мире, а у Венесуэлы есть не менее 5 тыс. "Игл", - приводит слова Мадуро агентство AFP.

Вашингтон обвиняет власти Венесуэлы в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы продолжат атаковать суда, связанные, по версии Соединенных Штатов, с венесуэльскими наркокартелями. Американские СМИ сообщали, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей и на территории Венесуэлы.