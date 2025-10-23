Президент Южной Кореи поддержал идею встречи лидеров КНДР и США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хочет достичь глобального мира, считает южнокорейский лидер Ли Чжэ Мён

СЕУЛ, 23 октября. /ТАСС/. Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён положительно относится к возможной встрече лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

"По моему мнению, если лидеры США и Северной Кореи неожиданно встретятся, это было бы хорошо", - сказал Ли Чжэ Мён. Во время саммита США и Республики Корея 25 августа Дональд Трамп сказал, что хотел бы встретиться с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном в 2025 году. С тех пор южнокорейские СМИ и эксперты предполагают, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын могли бы встретиться на межкорейской границе, как в 2019 году, во время проведения саммита АТЭС в южнокорейском городе Кёнджу в конце октября.

"Я считаю, что президент Трамп хочет достичь глобального мира, поэтому я попросил его стать миротворцем [на Корейском полуострове]", - продолжил Ли Чжэ Мён. Во время саммита 25 августа южнокорейский лидер сказал, что Трамп мог бы стать миротворцем, а он помогал бы ему "держать темп".

На вопрос, что он хотел бы передать Ким Чен Ыну, президент Республики Корея ответил, что диалог между сторонами - это первый шаг к решению проблем. Южнокорейские власти в целом оценивают вероятность встречи между Ким Чен Ыном и Трампом как низкую, но не исключают неожиданного развития событий. 31 октября - 1 ноября в городе Кёнджу в Республике Корея пройдет саммит АТЭС. Однако, как ожидается, Трамп будет в Южной Корее 29 и 30 октября. Всего лидеры США и КНДР до этого встречались трижды.

Говоря о переговорах между Республикой Корея и США по пошлинам, Ли Чжэ Мён выразил уверенность, что страны могут достичь "разумного, приемлемого результата", поскольку Сеул и Вашингтон остаются союзниками.