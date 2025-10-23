El País: Испания присоединится к закупке оружия США для Киева

Королевство уже поставляет украинской стороне вооружение собственного производства на €1 млрд в год

МАДРИД, 23 октября. /ТАСС/. Испания профинансирует закупку американского вооружения для передачи его Украине. Об этом сообщила газета El País.

По ее информации, после некоторых сомнений Мадрид решил присоединиться к инициативе PURL, в рамках которой союзники по НАТО приобретают оружие для Киева из американских запасов. В соответствии с соглашением, подписанным в 2024 году, Испания уже поставляет Украине вооружение национального производства на €1 млрд в год.

Как отмечает издание, ЕС ищет способы продолжить оказание поддержки Киеву, который сталкивается с серьезными экономическими трудностями. Источники газеты уточняют, что сумма, которую должна будет платить Испания, еще не определена. Покупка американской военной техники со стороны Мадрида может поспособствовать ослаблению напряженности между королевством и США, возникшей на фоне разногласий относительно оборонных расходов в рамках НАТО.

15 октября министр обороны Испании Маргарита Роблес не исключала, что страна присоединится к PURL.

Инициатива была запущена 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. 17 сентября представитель альянса в Киеве Патрик Тернер сообщил, что поставки американского оружия Украине идут.

После начала Россией специальной военной операции западные союзники Киева многократно нарастили поставки вооружений на Украину и выделяют все новые пакеты помощи. При этом в Киеве постоянно настаивают на увеличении поставок военной помощи. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя. По данным Минобороны Украины за последние месяцы, страна получает от западных союзников военную помощь на сумму до $2 млрд в месяц.