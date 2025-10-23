Politico: ЕС ограничит передвижение дипломатов России

Эта мера войдет в 19-й пакет санкций против РФ

БРЮССЕЛЬ, 23 октября. /ТАСС/. Страны Евросоюза в рамках 19-го пакета санкций против России достигли договоренности о введении ограничений на передвижение российских дипломатов по территории сообщества. Об этом европейскому изданию Politico сообщил европейский чиновник.

"Два месяца назад никто не поверил бы, что нам удастся прийти к соглашению", - сказал он. По словам чиновника, хотя основной составляющей нового пакета санкций стали экономические рестрикции, возможность ограничения на поездки по ЕС дипломатов из России видится Брюсселю "особенно полезной".

Ранее послы ЕС завершили согласование 19-го пакета санкций против России. Он будет введен в действие 23 октября.