Суд запретил Трампу задействовать Нацгвардию в Чикаго

Судья Северного округа штата Иллинойс Эйприл Перри внесла изменение в свое предыдущее решение запретить отправку военнослужащих на срок в две недели

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Судья Северного округа штата Иллинойс Эйприл Перри запретила на неопределенный срок президенту США Дональду Трампу задействовать Национальную гвардию для борьбы с беспорядками в Чикаго. Об этом говорится в постановлении федерального суда.

Перри внесла изменение в свое предыдущее решение запретить отправку военнослужащих на срок в две недели. Вашингтонская администрация намерена оспаривать аналогичные постановления в Верховном суде США. Ряд судов по всей стране уже заблокировал соответствующее решение американского лидера об отправке бойцов Нацгвардии в штаты, население которых поддерживает Демократическую партию.

8 октября Северное командование Вооруженных сил США сообщило, что федеральные власти США задействовали около 500 бойцов Национальной гвардии для обеспечения правопорядка в штате Иллинойс и направили их к Чикаго.

Трамп не раз критиковал губернатора Иллинойса за неспособность обеспечить безопасность в крупнейшем городе штата. По мнению американского лидера, из-за чудовищной криминогенной обстановки Чикаго превратился в "адскую дыру". При этом, по данным ФБР, фактически уровень насильственной преступности в Чикаго в 2024 году снизился на 11% по сравнению с 2023 годом и почти вдвое относительно показателей до пандемии COVID-19. Губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер заявлял, что Трамп мнит себя диктатором и угрожает войной американскому городу.