Трамп обсудит вопросы торговли и полупроводников в ходе визита в Малайзию

Визит американского лидера запланирован на 26 октября, уточнил посол Соединенных Штатов в Малайзии Эдгард Каган

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ТОКИО, 23 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего визита в Малайзию обсудит с принимающей стороной вопросы мировой торговли и тарифов на полупроводники. Об этом заявил американский посол в стране Эдгард Каган.

"Тарифы - одна из тем, которые будут подняты во время визита Трампа", - приводит его слова агентство Bernama. Дипломат также отметил, что Малайзия является стратегически важным партнером для США в сфере полупроводников, подчеркнув значительные инвестиции американских компаний в эту отрасль. Он не стал оценивать вероятность сохранения беспошлинного режима для малайзийских полупроводников, но добавил, что азиатское государство остается "чрезвычайно важным партнером" США в этой области.

Визит Трампа в Малайзию запланирован на 26 октября в рамках 47-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре. Ожидается, что американский лидер встретится с премьер-министром страны Анваром Ибрагимом.

47-й саммит АСЕАН пройдет в Малайзии 26-28 октября. На саммите запланировано обсуждение внутреннего конфликта в Мьянме, обострения международных морских споров и экономических последствий повышения торговых пошлин США для стран Юго-Восточной Азии, а также подписание мирного соглашения по урегулированию пограничного конфликта между Таиландом и Камбоджей.

В состав АСЕАН входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа.