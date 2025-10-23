Ограничения против танкеров, банков и дипломатов. Главное о 19-м пакете санкций
Редакция сайта ТАСС
07:03
Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России.
ТАСС собрал основное об ограничениях.
Запрет на покупку российского СПГ
- Очередной пакет санкций ЕС включает запрет европейским странам закупать российский СПГ, сообщило агентство Reuters.
- По его данным, запрет подразумевает поэтапный отказ от поставок СПГ.
- Для краткосрочных контрактов отводится срок в шесть месяцев.
- Отказ от долгосрочных контрактов начнется с 1 января 2027 года.
Рестрикции в отношении танкеров
Ограничение передвижений российских дипломатов
- Перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза будут ограничены территорией страны аккредитации, сообщило датское председательство в Совете ЕС.
Санкции против банков и криптовалют
- 19-й пакет включает новые рестрикции против российских банков и транзакций в криптовалютах, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на своей странице в соцсети X.
Компании из Индии и Китая
- Каллас сообщила, что Евросоюз также вводит ограничения в отношении компаний из Индии и Китая.