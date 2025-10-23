Реклама на ТАСС
Статья

Ограничения против танкеров, банков и дипломатов. Главное о 19-м пакете санкций

Редакция сайта ТАСС
07:03
© Юрий Смитюк/ ТАСС

Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России.

ТАСС собрал основное об ограничениях.

Запрет на покупку российского СПГ

  • Очередной пакет санкций ЕС включает запрет европейским странам закупать российский СПГ, сообщило агентство Reuters.
  • По его данным, запрет подразумевает поэтапный отказ от поставок СПГ.
  • Для краткосрочных контрактов отводится срок в шесть месяцев.
  • Отказ от долгосрочных контрактов начнется с 1 января 2027 года.

Рестрикции в отношении танкеров

  • Евросоюз ввел санкции против более чем 100 танкеров, перевозящих российскую нефть, сообщило датское председательство в Совете ЕС.
  • Как сообщал ранее глава МИД Нидерландов Давид ван Вил, в пакет вошли ограничения против 117 судов так называемого теневого флота.

Ограничение передвижений российских дипломатов

  • Перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза будут ограничены территорией страны аккредитации, сообщило датское председательство в Совете ЕС.

Санкции против банков и криптовалют

  • 19-й пакет включает новые рестрикции против российских банков и транзакций в криптовалютах, сообщила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас на своей странице в соцсети X.

Компании из Индии и Китая

  • Каллас сообщила, что Евросоюз также вводит ограничения в отношении компаний из Индии и Китая.
 
