Румыния подтвердила задержание наркомана, пытавшегося протаранить посольство РФ

В жандармерии сообщили, что в его крови обнаружили два наркотических вещества

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 23 октября. /ТАСС/. Водитель, находившийся под воздействием наркотиков, с недействительным водительским удостоверением около 03:15 (местное время соответствует московскому) попытался врезаться на машине в ворота дипломатической миссии в румынской столице в 1-м районе. Об этом сообщила столичная жандармерия.

Судебные источники уточнили для агентства Agerpress, что речь идет о посольстве РФ в Румынии.

"Находившийся на посту охраны жандарм сумел остановить машину, - указывается в сообщении жандармерии. - Затем он запросил помощь, и в короткое время на место происшествия прибыли два экипажа жандармерии и экипаж по борьбе с терроризмом Румынской службы информации (РСИ, госбезопасность). Увидев их, мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако его машина была блокирована прибывшими экипажами. По их требованию мужчина вышел из машины и был задержан. Вскоре на место происшествия прибыл экипаж дорожной полиции, члены которого после проверки констатировали, что водительское удостоверение задержанного недействительно, а также он показал положительный результат на два вещества - бензодиазепин и амфетамин".

53-летний гражданин Румынии был доставлен в Национальный институт судебной медицины для взятия биологических анализов и затем - в участок дорожной полиции для дополнительных проверок и принятия соответствующих закону мер. Жандармерия добавила, что безопасность дипломатического представительства не подвергалась опасности, жертв и материального ущерба не было.