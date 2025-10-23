МИД КНР: давление на Путина не поможет разрешить украинский кризис

Диалог и переговоры - единственный возможный путь к урегулированию конфликта, отметил министр иностранных дел Китая Го Цзякунь

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 23 октября. /ТАСС/. Давление на президента РФ Владимира Путина не приведет к урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Диалог и переговоры - единственный возможный путь к урегулированию кризиса на Украине. Принуждение и давление не решат проблему", - подчеркнул он на брифинге. Дипломат отвечал на вопрос западной журналистки, которая попросила прокомментировать мнение президента США Дональда Трампа о том, что председатель КНР Си Цзиньпин "может значительно повлиять на Путина" по проблеме Украины.