Axios: США усиленно привлекают арабские страны к формированию контингента в Газе

Вашингтон также активизировал переговоры со странами Персидского залива по созданию "совета мира" для анклава

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты на этой неделе сосредоточились на том, чтобы как можно скорее добиться от арабских стран финансовой, военной и дипломатической поддержки проекта по созданию международных стабилизационных сил в секторе Газа в рамках мирного плана по урегулированию конфликта в анклаве. Об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщил портал Axios.

По информации портала, США рассчитывают развернуть полноценный международный контингент в Газе уже в ближайшие несколько месяцев. Кроме того, Вашингтон активизировал переговоры с государствами Персидского залива по созданию "совета мира" для Газы, который будет координировать сбор средств для экономического восстановления палестинского анклава и курировать сам процесс реконструкции.

С этими целями, как отметил собеседник Axios, в Саудовскую Аравию и в Объединенные Арабские Эмираты на этой неделе на переговоры отправлялись спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер.

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу мирного плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня вступило в силу в 12:00 мск 10 октября. При этом обе стороны уже обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня.