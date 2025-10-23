TRT Haber: Турция продолжает контакты по участию в стабилизационных силах в Газе

На формирования будут возложены задачи, в частности, по обеспечению безопасности, патрулированию, защиты гражданской инфраструктуры и оказанию гуманитарной помощи

Редакция сайта ТАСС

СТАМБУЛ, 23 октября. /ТАСС/. Турция как одна из стран - гарантов соглашения о прекращении огня в секторе Газа продолжает консультации с другими странами по вопросу участия в международных силах по стабилизации в регионе. Об этом сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в Минобороны республики.

"Турция как одна из четырех стран - гарантов соглашения о прекращении огня продолжает дипломатические и военные консультации с другими странами по вопросу участия в создаваемых международных силах по стабилизации в Газе", - сказали источники. Они добавили, что на эти формирования будут возложены задачи по обеспечению безопасности, патрулированию, защиты гражданской инфраструктуры, оказанию гуманитарной помощи, обеспечению безопасности границ, контролю за соблюдением прекращением огня.

Проправительственная газета Hürriyet ранее сообщила, что Израиль выступает против участия турецких военных в составе международных стабилизационных сил.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам консультаций в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана.

13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в Газе и освобождения всех удерживавшихся там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Трамп и президент Турции Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по разрешению конфликта в секторе, связанные в том числе с вопросами управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.