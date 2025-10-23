В Казахстане усилили контроль за воздушным пространством после взрыва БПЛА

В Минобороны республики сообщили, что обломки дрона нашли в удаленной местности, вне зоны проживания населения

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 23 октября. /ТАСС/. Министерство обороны Казахстана сообщило, что беспилотный летательный аппарат, фрагменты которого были найдены в граничащей с Россией Западно-Казахстанской области, взорвался. Пострадавших и разрушений нет, так как взрыв произошел в безлюдной местности, в связи с произошедшим ведомство усилило контроль за воздушным пространством республики и ведет консультации со странами, которым может принадлежать БПЛА.

"В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области зафиксирован факт взрыва беспилотного летательного аппарата неизвестного происхождения. Обломки обнаружены в удаленной местности, вне зоны проживания населения. Пострадавших и материального ущерба не зарегистрировано", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ведется проверка, направленная "на установление обстоятельств инцидента и происхождения объекта". "Приняты дополнительные меры по усилению контроля за воздушным пространством и предотвращению несанкционированного пересечения государственной границы воздушными объектами. Ведутся консультации с иностранными партнерами, которым потенциально могут принадлежать данные аппараты", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе департамента полиции по Западно-Казахстанской области ТАСС сообщили, что в Бурлинском районе области были обнаружены предметы, похожие на фрагменты беспилотного летательного аппарата. Других официальных подробностей в оборонном ведомстве и департаменте полиции не приводили.

Региональное издание "Уральская неделя" в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) опубликовало фотографии, как утверждается, обломков беспилотника, на одном из которых видна надпись на украинском языке. На фото также видны воронка в земле на месте падения и часть двигателя.

Бурлинский район Западно-Казахстанской области граничит с Оренбургской областью РФ. 23 октября также сообщалось, что Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Оренбурга. В российском регионе с раннего утра действовал режим опасности атаки БПЛА. В настоящее время ограничения на прием и вылет самолетов сняты в аэропортах Оренбурга и Орска.