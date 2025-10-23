Рубио: США планируют получить международный мандат для сил в Газе

Возможно, Вашингтон обратится с этим вопросом в ООН, отметил госсекретарь США

ВАШИНГТОН, 23 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут работать над тем, чтобы получить международный мандат для размещения интернациональных стабилизационных сил в секторе Газа для дальнейшего урегулирования конфликта в регионе. Это может быть сделано через ООН, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

"Затем [по мере укрепления режима прекращения огня] начнется работа в части выстраивания постоянного процесса. Возможно, обращение в ООН и получение международного мандата, создание международных сил безопасности для обеспечения защиты", - сказал Рубио журналистам перед своей поездкой в Израиль, текст беседы опубликован на сайте Госдепартамента.

Он подчеркнул, что некоторые страны, готовые участвовать в формировании контингента в Газе, по его мнению, определенно потребуют получения международного мандата на выполнение подобной операции. Рубио считает, что США уже "добиваются прогресса в этом направлении" и приходят к предварительным договоренностям с отдельными странами. Госсекретарь также указал, что мусульманские страны за пределами Ближнего Востока готовы приложить большие усилия и предложить то, чего "они никогда раньше не делали".

"Дело не только в готовности людей, не только в готовности стран предоставить войска. Необходимо обеспечение. Где они будут жить? Как они туда доберутся? Каков их мандат? Как будет осуществляться командование этими силами? Что им разрешено делать, а что запрещено?", - заявил Рубио, отметив, что этот перечень вопросов предстоит решить в диалоге с готовыми участвовать в международных стабилизационных силах странами.

При этом госсекретарь указал, что формирование подобных международных сил крайне необходимо для того, чтобы не допустить возобновления боевых действий в секторе Газа.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам консультаций в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана.