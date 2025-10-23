Израиль атаковал ракетный цех и тренировочный лагерь "Хезболлах" в Ливане

В армейской пресс-службе указали, что наличие оружия и "террористических объектов" являются "грубым нарушением договоренностей" о прекращении огня

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 октября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала в районе Бекаа в Ливане тренировочный лагерь и объект по производству высокоточных ракет, принадлежащие шиитскому движению "Хезболлах". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Недавно Армия обороны Израиля атаковала несколько военных объектов террористической организации "Хезболлах" в районе Бекаа в Ливане", - говорится в заявлении. Среди атакованных целей израильские военные перечислили "объект по производству высокоточных ракет", а также "тренировочный лагерь "Хезболлах", который, по данным армейской пресс-службы, "использовался для обучения и подготовки террористов и планирования и осуществления террористических атак против Израиля". Кроме того, ЦАХАЛ нанес удары по еще одному военному объекту "Хезболлах" на севере Ливана, добавили в ведомстве.

В армейской пресс-службе указали, что "наличие оружия и террористических объектов, а также проведение террористами "Хезболлах" военных учений" представляют собой "угрозу для Государства Израиль", а также являются "грубым нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном" о прекращении огня. ЦАХАЛ "продолжит действовать для устранения любой угрозы для Израиля", заверили в ведомстве.